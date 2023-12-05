У Києві пролунав вибух, загинув чоловік – що відомо

Ввечері 4 грудня у Києві пролунав вибух у приватному будинку в Подільському районі, в наслідок чого загинув чоловік.

Про це НСН інформує з посиланням на поліцію Києва.

Близько 16:50 4 грудня, до поліції Києва надійшла інформація про вибух у приватному будинку на вулиці Замковецькій. За викликом були негайно скеровані слідчо-оперативна група районного управління, співробітники ДСНС та лікарі.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув власник помешкання – киянин, 1950 року народження.

Також було встановлено, що вибух стався внаслідок детонації гранати на подвір’ї біля будинку.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство із додатковою відміткою «нещасний випадок».

Ще новини України: У Києві жінка викинула двомісячне цуценя з 7 поверху: що їй загрожує