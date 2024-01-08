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У Києві горів тролейбус. КМДА допускає підпал зсередини (відео)

Журналіст
У Києві горів тролейбус. КМДА допускає підпал зсередини (відео)

Зранку 8 січня на столичній Троєщині горів тролейбус маршруту №37А. В КМДА допускають підпал зсередини.

Про це НСН інформує з посиланням на пресслужбу міської державної адміністрації.

Там запевнили, що ніхто з пасажирів тролейбуса, що загорівся на Троєщині, не постраждав і по медичну допомогу не звертався.

За інформацією «Київпастрансу», тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи. За попередньою версією, причина загоряння — підпал зсередини салону.

На місці працюють фахівці «Київпастрансу» та правоохоронці.

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