У Кременчуці у квартирі вибухнула граната – що відомо (фото)

У Кременчуці в одній із квартир стався вибух гранати. Є травмований.

Як передає НСН, про це повідомили у поліції Полтавщини.

Як встановило слідство, 23 грудня о 22:50 квартирі в мікрорайоні Молодіжний стався вибух. Через це 55-річного мешканця оселі госпіталізували до лікарні.

“За однією з версій слідчих, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження. Проведено першочергові слідчі дії. Вилучено уламки гранати, які буде скеровано на експертне дослідження”, зазначили правоохоронці.

Наразі розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”. Санкція — позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

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