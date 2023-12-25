У Херсоні окупанти знищили ще одну базу з гуманітарною допомогою

У Херсоні окупанти за декілька днів знищили вже третю базу з гуманітарною допомогою.

Російські окупанти останнім часом стали частіше використовувати балістичні ракети для обстрілу Херсона та передмістя. Цілі загарбників ті ж самі — об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це в етері Громадського радіо повідомив командир херсонського обласного загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України Микола Тараненко, передає НСН.

За його словами, ворожі обстріли Херсона та області не вщухають — щоденно від 30 до 50 ударів.

«Погано те, що вони (російські окупанти — ред.) перейшли на балістику, від якої дуже важко сховатися… Є обстріли, є руйнування, є, на жаль, постраждалі», сказав представник Червоного Хреста.

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Він також розповів про гуманітарну ситуацію в Херсоні:

«Російські війська зруйнували вже третю базу, вони б’ють по гуманітарних центрах. Двічі накривали склади інших організацій, але зовсім нещодавно вони накрили наш склад гуманітарної допомоги, склад Червоно Хреста… Били «шахедами», били прицільно. У наш склад, наприклад, прилетіло три «шахеди»; згоріло все», зауважив Микола Тараненко.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 і вночі 24 грудня російська армія обстріляла з артилерії центральну частину Херсона, внаслідок чого троє людей загинули, щонайменше семеро, серед яких дитина, постраждали. Ввечері 24 грудня окупанти вдарили по прибережних районах Херсона.

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