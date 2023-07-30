У ДТП на Миколаївщині троє загиблих та троє постраждалих (фото)

У ДТП на Миколаївщині загинули 3 людини, ще троє постраждалих.

Про це повідомляє НСН з посиланням на поліцію Миколаївської області.

Вчора, 29 червня, близько 23:50 у місті Вознесенськ Миколаївської області, на вулиці Київській, в районі автозаправної станції, сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів ВАЗ-210990 та Suzuki Vitara, повідомляє поліція.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 20-річний водій ВАЗ-210990 та двоє його пасажирів віком 19 і 23 роки загинули, ще двоє пасажирів 22 та 26 років зазнали тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості. Зазнав травмувань і 57-річний водій Suzuki Vitara.

Як зазначається, усі травмовані були доставлені до медичного закладу.

На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики. Встановлюються усі обставини та причини автопригоди.

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