У Дніпрі знайшли військовий об’єкт, який був засекречений багато років (фото)

У Дніпрі туристи виявили занедбаний військовий об’єкт, який був засекречений багато років.

На території Новокодацького лісництва знаходиться покинутий командний пункт зенітно-ракетних дивізіонів, який у минулому був засекреченим об’єктом.

Про це розповів місцевий житель В’ячеслав Швець на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідні знімки, передає NNS.

Туристи випадково натрапили на старий командний пункт зенітно-ракетних дивізіонів. Цей військовий об’єкт був засекречений дуже багато років, але зараз там все у дуже занедбаному стані.

Об’єкт був одним із 7 зенітно-ракетних дивізіонів у Дніпрі і там стояли ракетні комплекси С-300 (універсальна ЗРС дальньої дії, яка забезпечувала поразку всіх видів сучасних, у тому числі балістичних та крилатих ракет, повітряних цілей).

Такі об’єкти були засекречені, але в картах їх позначали як піонерські табори чи санаторії. Території цих пунктів та весь ліс навколо ретельно охоронялися і скрізь висіли таблички, які забороняли в’їзд та прохід.

У Чернівецькій області знайшли мертвим 19-річного прикордонника, ще один – у тяжкому стані: подробиці

Озвучено ймовірний план нападу Путіна: які міста можуть опинитися під ударом