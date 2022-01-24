Озвучено ймовірний план нападу Путіна: які міста можуть опинитися під ударом

Окреслено ймовірний план нападу Путіна на Україну. Росія може атакувати з кількох напрямків, спробувавши захопити спочатку найбільш важливі для себе регіони. Про це повідомив командувач Операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв’ю британському виданню The Times, передає NNS.

За словами командувача ООС Олександра Павлюка, найбільше Путін хоче захопити вісім головних регіонів на східному та південному напрямку. Російська Федерація може атакувати Україну з кількох напрямків. Зокрема, йдеться про східні та південні регіони – міста Дніпро, Харків та Одесу.

“Росіяни розглядають різні варіанти, але їх не влаштують лише Донецьк і Луганськ на сході. Вони хочуть захопити всю країну і через це захоплення маніпулювати Україною, як їм заманеться”, – сказав Павлюк.

Генерал-лейтенант, посилаючись на інформацію української військової розвідки, розповів, що Росія може атакувати одразу з кількох напрямків. Мета Москви і Путіна – це вдарити по військовій та промисловій сфері, а також отримати вихід до Чорного моря.

“Найбільше Путін хоче захопити вісім головних регіонів на південному і східному напрямку. Йдеться про такі міста, як Дніпро, Харків та Одеса”, – сказав Павлюк.

Також генерал в інтерв’ю The Times запевнив, що він до війни готовий. І навіть попри те, що у України може бути дефіцит союзників чи зброї, проте вона має мотивовану армію, і найкращим захистом стане лють.

«У нас близько півмільйона людей, які пройшли в цій країні війну, в якій вони когось або щось втратили. Півмільйона, які втратили рідних, домівку чи друзів. І і вони готові голими руками роздирати росіян», – заявив генерал-лейтенант Олександр Павлюк

Він сповнений рішучості знищити будь-яку російську силу, якщо вона виявиться достатньо нерозумною, аби вторгнутися в Україну.

«Якщо нашій розвідці вдасться передбачити напрямок головного російського удару, то після перших великих втрат вони далі не підуть», – сказав Павлюк.

«Путін усвідомлює, що після великих втрат його армія може зупинитися сама. У цьому не можна довіряти інтуїції. Йдеться про холодний розрахунок», – зазначив генерал.

У розмові з The Times на військовій базі в Попасній, поблизу лінії фронту, Павлюк сказав, що Росія розмістила 54 бойові тактичні групи, у тому числі 36 балістичних ракет середньої дальності «Іскандер», деякі з яких знаходяться в зоні дії Києва.

Також, за його словами, українська військова розвідка припускає, що ворожі літаки-розвідники літають вздовж кордону України та над Чорним та Азовським морями втричі частіше, ніж у цей період минулого року.

При цьому Командувач Операції Об’єднаних досить оптимістичний, коли говорить про повномасштабну війну. Він налаштований рішуче.

Щодо можливої дати початку наступу, генерал говорить, що серед різних сценаріїв розглядається 20 лютого. Ця дата відзначається як потенційна дата початку вторгнення: саме тоді закінчуються зимові Олімпійські ігри в Пекіні, і Путін, який прагне дружити з китайцями, може стримуватися до завершення змагань. Також на цю дату заплановано завершення спільних російсько-білоруських навчань на кордоні України.

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