У Дніпрі священик УПЦ МП розбещував своїх доньок-підлітків

У Дніпрі затримано священнослужителя одного з храмів УПЦ МП, який розбещував рідних доньок.

Про це НСН інформує з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок віком 13 та 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними, йдеться у повідомленні.

Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію.

Священника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за фактом розбещення неповнолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України).

За результатами комплексу слідчих заходів, а також допиту дітей з використанням «зеленої кімнати» інформація щодо вчинення стосовно них розпусних дій підтвердилася, повідомили в прокуратурі.

Наразі прокурором направлено до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Діти на сьогоднішній день перебувають під наглядом лікарів.

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