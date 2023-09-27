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Тег:
CуспільствоПодіїЧернігів

У Чернігові вчителя фізкультури підозрюють у педофілії – що відомо

Журналіст
У Чернігові вчителя фізкультури підозрюють у педофілії – що відомо
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У Чернігові батьки підозрюють вчителя фізкультури у розбещенні неповнолітніх. Поліція відкрила кримінальне провадження, триває досудове розслідування.

Про це повідомила речниця поліції Чернігівської області Наталія Слабеняк у коментарі «Суспільному», передає НСН.

Вона зазначила, що провадження відкрите за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України.

Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако заявив, що він «дав 24 години для звільнення вчителя, якого звинуватили в педофілії».

«Вчителя фізкультури школи №32 підозрюють у педофілії. З цим звернулися батьки. Мова йде про четвертий клас! Коли почали розбиратися в ситуації, то виявилося, що цей чоловік раніше працював в іншій школі міста, звідки його звільнили після аналогічних звернень батьків», написав Ломако.

Він додав, що на це буде відповідна реакція. Зокрема чернігівським освітянам потрібно скласти списки педагогічних працівників, які звільнені з посад через подібну поведінку чи підозри в ній, без права доступу до шкіл.

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