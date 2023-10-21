У Бериславі знайшли тіло жінки під завалами будинку, куди окупанти вдарили 19 жовтня

У Бериславі Херсонської області під час розбирання завалів, зруйнованого 19 жовтня російською бомбою будинку, виявлено тіло жінки.

Про це повідомила поліція Херсонщини, передає НСН.

Правоохоронці встановили, що загибла — 56-річна місцева жителька, яка доглядала за вказаним будинком і на момент авіаційного удару 19 жовтня прийшла годувати собак. Нагадаємо, що того дня росіяни скинули на Берислав 10 авіабомб.

Тоді 68-річна місцева жителька отримала мінно-вибухову травму, вогнепальний відкритий перелом, черепно-мозкову травму й інші ушкодження. Медики проводять діагностику. Також із пораненнями кінцівок і мінно-вибуховою травмою до лікарні доставили жінку 55 років.

Ситуація на Херсонщині

Вчора, 20 жовтня, російські війська знову вдарили керованими бомбами по Бериславу, внаслідок чого загинула літня жінка.

Загалом за минулу добу окупанти здійснили 57 обстрілів, випустивши 322 снаряди з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню «Град», гранатометів, танків, авіації та безпілотників. Ще одна людина зазнала поранення.

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