Гуменюк розповіла про ситуацію у Новій Каховці: окупанти до чогось готуються

Наталія Гуменюк заявила, що окупанти, ймовірно, до чогось готуються та намагаються психологічно впливати на наших громадян у Новій Каховці.

Про це глава Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня повідомила в ефірі телеканалу Freedom, передає НСН.

Гуменюк наголосила, що на окупованій території Херсонщини активно діють силові структури у пошуках дезертирів та прихильників ЗСУ.

“Говорити про відхід ЗС РФ з Нової Каховки ще зарано. Тактика російських окупантів про нібито виведення військових з Нової Каховки спрямована в тому числі на психологічний вплив як на місцеве населення, так і на українських військових. ЗС РФ грабують і шалено мародерять населені пункти на лівому березі Дніпра на Херсонщині”, заявила вона.

Крім того, на окупаційні війська РФ сильно впливають їхні ж силові структури, вишукуючи дезертирів або інших військових, які не готові брати участь у бойових діях далі.

Нагадуємо, 23 березня Генеральний штаб ЗСУ оголосив про нібито виведення військ армії РФ з території Нової Каховки, а потім опублікував спростування своїх слів.

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