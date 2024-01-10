Смертельна ДТП у Києві мікроавтобус влетів у вантажівку, загинув водій (фото)

Смертельна ДТП у Києві трапилась зранку 10 січня. На Гостомельському шосе в Оболонському районі столиці мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу та влетів у вантажівку.

Про це НСН інформує з посиланням на поліцію Києва.

Зазначалася, що ДТП сталася сьогодні близько 06:30. Попередньо встановлено, що водій мікроавтобусу Volkswagen 1990 року народження не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з вантажівкою,за кермом якої перебував житомирянин 1988 року народження.

Внаслідок аварії керманич мікроавтобусу отримав тяжкі травми, від яких загинув на місці події.

Слідчі продовжують працювати на місці події та з’ясовують усі деталі смертельної автопригоди.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

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