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Смертельна ДТП у Києві – мікроавтобус влетів у вантажівку, загинув водій (фото)

Журналіст
Смертельна ДТП у Києві мікроавтобус влетів у вантажівку, загинув водій (фото)

Смертельна ДТП у Києві трапилась зранку 10 січня. На Гостомельському шосе в Оболонському районі столиці мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу та влетів у вантажівку.

Про це НСН інформує з посиланням на поліцію Києва.

Зазначалася, що ДТП сталася сьогодні близько 06:30. Попередньо встановлено, що водій мікроавтобусу Volkswagen 1990 року народження не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з вантажівкою,за кермом якої перебував житомирянин 1988 року народження.

Внаслідок аварії керманич мікроавтобусу отримав тяжкі травми, від яких загинув на місці події.

Смертельна ДТП у Києві мікроавтобус влетів у вантажівку, загинув водій (фото)3

Смертельна ДТП у Києві мікроавтобус влетів у вантажівку, загинув водій (фото)2

Смертельна ДТП у Києві мікроавтобус влетів у вантажівку, загинув водій (фото)1

Слідчі продовжують працювати на місці події та з’ясовують усі деталі смертельної автопригоди.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

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