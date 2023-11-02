На території давнього міста у Білій Церкві археологи знайшли золотий скарб часів Гетьманщини, який складається із 12 золотих предметів. Його датують ХVІІ-ХVIII століттям.

Про знахідку повідомив Інститут археології Національної академії наук України, передає НСН.

Зазначається, що під час будівельних робіт у Білій Церкві археологи знайшли «велику кількість яскравих та різноманітних артефактів» давньоруської та козацької доби.

Але «справжньою науковою сенсацією» для дослідників став скарб, пов’язаний з добою Гетьманщини. Він складається з 12 золотих предметів загальною вагою близько 28 г та перламутрового бісеру, які були сховані у невеличкий керамічний посудині.

В Інституті археології зазначили, що скарб часів Гетьманщини — вкрай рідкісна знахідка, яка має велике наукове та суспільне значення.

«Вона ілюструє значний розвиток матеріальної культури населення України, підкреслює високий рівень ювелірного мистецтва Козацької держави», наголошується в заяві.

Усі знайдені предмети передали на зберігання до фондів Археологічного музею ІА НАН України. Планується, що в майбутньому вони стануть частиною експозиції.

Також Інституті археології заявили, що знахідка скарбу демонструє важливість фахових археологічних досліджень під час будь-яких будівельних робіт у межах історичних міст.

У Білій Церкві знайшли золотий скарб часів Гетьманщини. Фото

Ще новини України: З обмілілого Дніпра підняли унікальний артефакт, вік якого може перевищувати 1000 років