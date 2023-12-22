Скандальне відео з Одеси із заштовхуванням чоловіка у «швидку» – у Силах оборони дали пояснення

Сили оборони півдня заявили, що працівники ТЦК не причетні до подій на відео, яке поширювали в мережі напередодні. На ньому люди у військовій формі силоміць заштовхали у «швидку» чоловіка в житловому комплексі «Райдужний» в Одесі.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Сил оборони півдня, передає НСН.

У ході службового розслідування з’ясували, що заштовхування чоловіка у «швидку» спланувала його дружина, із якою він розлучається і яка не може дійти з ним згоди в розподілі майна.

Щоб «налякати мобілізацією» чоловіка, вона звернулась до знайомого військовослужбовця одної з бригад, що виконує бойове завдання на сході України.

Той погодився і вмовив інших військовослужбовців взяти участь у «залякуванні громадянина мобілізацією», кажуть у Силах оборони півдня.

Це вони і зробили на службовому спеціальному транспорті, порушуючи порядок під час доправлення до лікарні поранених та хворих бригади в Одесу.

Що ще відомо про скандальне відео з Одеси

Удень 21 грудня Telegram-канали Одеси поширили відео, на якому люди у військовій формі силоміць заштовхують в автомобіль, схожий на карету швидкої допомоги, чоловіка в цивільному.

На відео також видно, що опір чоловікам у формі чинить жінка в цивільному. В один момент автомобіль рушає з місця разом із жінкою, яку нібито затиснуло у дверях. Вона кричить, а після цього чоловіка у цивільному висаджують і «швидка» їде далі.

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