Російські війська за добу 101 раз обстріляли Херсонщину, троє загиблих

Минулої доби, 5 грудня, російські війська 101 раз обстріляли Херсонщину. Троє людей загинули, ще семеро дістали поранення.

Як передає НСН, про це у Фейсбуці повідомив голова Херсонської обласної військово, адміністрації Олександр Прокудін.

“За минулу добу противник здійснив 101 обстріл, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, ПТРК, танків, авіації та БПЛА, з них – три Shahed. По місту Херсон ворог випустив 31 снаряд”, зазначив голова ОВА.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, медичну установу у Херсоні; гуманітарний склад, медичну установу та територію тракторної бригади у Бериславському районі.

Через російську агресію три людини загинули, ще семеро – дістали поранення.

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