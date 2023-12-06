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Російські війська за добу 101 раз обстріляли Херсонщину, троє загиблих
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Тег:
ВійнаХерсон

Російські війська за добу 101 раз обстріляли Херсонщину, троє загиблих

Журналіст
Російські війська за добу 101 раз обстріляли Херсонщину, троє загиблих
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Минулої доби, 5 грудня, російські війська 101 раз обстріляли Херсонщину. Троє людей загинули, ще семеро дістали поранення.

Як передає НСН, про це у Фейсбуці повідомив голова Херсонської обласної військово, адміністрації Олександр Прокудін.

“За минулу добу противник здійснив 101 обстріл, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, ПТРК, танків, авіації та БПЛА, з них – три Shahed. По місту Херсон ворог випустив 31 снаряд”, зазначив голова ОВА.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, медичну установу у Херсоні; гуманітарний склад, медичну установу та територію тракторної бригади у Бериславському районі.

Через російську агресію три людини загинули, ще семеро – дістали поранення.

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