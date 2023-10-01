Російські військові обстріляли Вовчанськ на Харківщині – вбили мирного жителя

Російські військові 1 жовтня обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Удару зазнала центральна площа міста.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає НСН.

За даними слідства, 1 жовтня близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли м. Вовчанськ. Під ударом опинилась центральна площа міста. За попередніми даними, обстріл вівся за артилерії, йдеться у повідомленні.

В цей час 63-річний місцевий мешканець їхав на велосипеді, він потрапив під обстріл і від отриманих травм загинув на місці.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове рлзслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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