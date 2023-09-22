Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку – перші подробиці

Ввечері 22 вересня російсько-окупаційні війська завдали ракетних ударів по Кременчуку на Полтавщині. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає НСН.

Як повідомив Лунін, одну ракету збили сили ППО, але також є влучання у цивільну інфраструктуру.

За попередньою інформацією є загиблі та поранені. На місці працюють всі відповідні служби. Деталі згодом, написав він у Фейсбук.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький закликав жителів “не підходити до місця подій”.

“Дуже усіх прошу не виставляти фото, відео та не писати нічого. Також дуже усіх прошу не підходити до місця подій, цим ви заважаєте службам. Знаходжуся на місці подій, служби працюють. Уся інформація лише від ОВА”, наголошує Малецький.

Попередження про ракетну загрозу

Близько 17:15 Повітряні Сили оголосили повітряну тривогу на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині та Херсонщині.

Після цього Повітряні Сили попередили про крилату ракету у напрямку Кременчука. Через декілька хвилин жителі міста повідомили про вибухи.

О 18:10 Повітряні сили заявили про відбій ракетної загрози.

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