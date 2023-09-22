Армія РФ 21 вересня нанесла ракетний удар по готелю в Черкасах, хоча намагалась влучити у інший об’єкт. В ОВА назвали справжню ціль окупантів

Під час ракетного удару по Черкасах 21 вересня російські терористи, ймовірно, хотіли вдарити по енергетичних об’єктах. У ОВА наголосили, що на території Черкаського району є підстанції.

Про це розповідає НСН з посиланням на Радіо Свобода.

Наслідки удару досі ліквідовують

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що існує “висока ймовірність”, що ракети були націлені саме на енергетичні об’єкти області.

“В межах Черкаського району такі підстанції є, тому ймовірно, ракети летіли туди”, – заявив він.

За його словами, можливо, росіяни атакували місто ракетами класу “повітря-земля” Х-101, які запускають зі стратегічних бомбардувальників.

Ракетний удар по готелю в Черкасах – справжню ціль росіян назвали в ОВА

Водночас наслідки удару продовжують ліквідовувати

Загалом з місця удару вже вивезли понад 593 тонни будівельного сміття.

Ракетний удар по готелю в Черкасах 21 вересня

21 вересня близько 5:40 збройні сили Росії атакували Черкаси.

Ракета влучила в будівлю готелю в центральній частині міста. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки воєнного злочину держави-агресора.

Внаслідок ворожої атаки постраждало 11 осіб та 13 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу. Психологами ДСНС надано допомогу 117 особам. Рятувальники вивезли 593 тонни сміття.

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