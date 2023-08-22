Російські окупанти поцілили по Комишанах на Херсонщині – загинула жінка

22 серпня російські війська атакували селище Комишани, що на Херсонщині. Під обстріл потрапили місцеві, які перебували на вулиці.

Про це повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає НСН.

Унаслідок атаки травми несумісні з життям отримала 71-річна жінка. Крім того, постраждав 55-річний чоловік, його шпиталізували.

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За даними ОВА, протягом 21 серпня окупанти здійснили 71 обстріл, випустивши 356 снарядів із мінометів, артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню «Град» і безпілотників. Зокрема, по Херсону армія рф випустила 11 снарядів.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів регіону, територію дачного кооперативу в Херсонському районі, територію фермерського господарства та національного парку в Бериславському районі.

Унаслідок обстрілів 4 людей зазнало поранень.

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