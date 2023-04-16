Поранений у Бахмуті хореограф прийшов до вихованців. Відео розчулило мережу

Тільки-но повернувся з передової і пішов на танці. Відео, як поранений у Бахмуті хореограф зустрічається зі своїми вихованцями, облетіло мережу.

Професійний танцівник Віталій Правдін ще чотири роки тому заснував свою хореографічну школу, але торік 24 лютого пішов добровольцем на фронт. Утім, навіть в окопах складав розклади занять і подбав про викладачів на заміну, передає НСН з посиланням на сюжет ТСН.

В мирному житті хореограф Віталій Правдін, а нині військовий на псевдо «Танцор», уперше за рік побачився з учнями лише днями.

«Ми дуже боялись за нього. Хвилювались усі. Ми сумували дуже сильно. Він найкращий тренер в світі», кажуть вихованці.

Віталій викладав хіп-хоп та акробатику. Великі задуми зіпсувало російське повномасштабне вторгнення 24 лютого, тоді чоловік пішов добровольцем на фронт.

«Всі відмовляли. Не хотіли, щоб я йшов. Довелося навіть трохи приховати, що я пішов до армії, сказав, що я волонтерити пішов. А там уже за тижні 2 мама дізналася», розповідає Віталій.

Під час оборони Харкова став гранатометником, звільняв регіон від окупантів, згодом- воював у Бахмуті. Там отримав поранення в ногу.

«До цього все, що ми проходили – штурми, обстріли… порівняно з Бахмутом – це не проходить. Там інший світ – цілий день бої, обстріли. Добами обстріли. Бої можуть тривати теж годинами», розповідає захисник.

Нині хлопець лікується у харківському шпиталі, а коли лікарі відпускають, то їде до своїх учнів.

Заняття у школі відновились лише два місяці тому. Віталій запросив нових тренерів, у перервах між боями складав графіки занять. Навіть в окопах долучався до викладання.

«Включав відео-чат у телеграмі. І ми з відео проводили тренування. Ну, тобто тренера проводили тренування, а я по відео переглядав», розповідає боєць.

За чотири роки ці діти стали переможцями обласних та всеукраїнських змагань, виступали за кордоном. Нині готуються до танцювального фестивалю у Харкові. Поки Віталій відновлюватиметься після поранення – допомагатиме учням у підготовці. Переконаний, що це найкраща психологічна реабілітація після пекла у Бахмуті.

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