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Завзято махав кадилом: Михайло Добкін провів богослужіння у храмі Московського патріархату (відео)

Журналіст
Михайло Добкін
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Колишній мер Харкова Михайло Добкін, який минулого року став дияконом УПЦ (МП), був помічений за богослужінням в одній з церков Харкова.

Відповідне відео було опубліковано у Мережі, передає НСН з посиланням на ТСН.

Так, у П’ятихатках (мікрорайон Харкова) Добкін відправляє з ієреєм УПЦ МП молебень біля церкви, пошкодженої уламками російських снарядів. На відео видно, як ексмер завзято махає кадилом, поки священник читає молитви.

“Колишній мер, воїн ЗСУ, словом людина і пароплав Михайло Маркович Добкін, визначився зі своїм статусом і сьогодні вів службу в П’ятихатках. Можна у нього наступного тижня і пасочки посвятити”, жартують у соцмережах.

Зазначимо, що диякон, яким є Добкін, відповідно до православних канонів не може сам звершувати богослужіння, а допомагає священикові під час служби.

Михайло Добкін провів богослужіння. Відео

Нагадаємо, що 7 квітня минулого року колишнього нардепа-регіонала і ексмера Харкова Михайла Добкіна висвятили на диякона УПЦ МП. Зазначалось, що Добкін нібито навіть закінчив духовну семінарію.

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