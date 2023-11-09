В Сумській області у місті Глухів чоловік побив співробітника ТЦК під час вручення повістки.

Про це повідомляє НСН з посиланням на поліцію Сумщини.

Як повідомляється, по сталась ще 12-го липня.

Військовослужбовці зупинили автомобіль «Opel Vivaro», під керуванням 44-річного чоловіка, для перевірки документів. Спілкуючись з водієм, працівники ТЦК запропонували йому отримати повістку. Місцевий житель відреагував агресивно, почав нецензурно висловлюватись та завдав удару військовослужбовцю головою в обличчя, інформують правоохоронці.

За фактом побиття військовослужбовця в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок).

Пізніше чоловік, дізнавшись про відкриття справи, намагався переховуватися від поліцейських, у тому числі у столиці, де його розшукали і затримали правоохоронці.

Суд відправив чоловіка під цілодобовий домашній арешт. Йому загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

На Сумщині чоловік побив співробітника ТЦК. Відео

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