Перестрілка в Одесі – загинули чоловік і жінка. Що відомо? (фото, відео)

1 червня вдень сталася перестрілка в Одесі. За даними поліції, внаслідок стрілянини загинули двоє людей, передає НСН.

Як повідомили в поліції Одеської області, внаслідок перестрілки загинула жінка. А згодом у кареті швидкої допомоги також помер 30-річний чоловік.

Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автомобілях.

За даними деяких телеграм-каналів, чоловік застав дружину з коханцем та розстріляв їх, – це попередня версія перестрілки в Одесі.

За словами очевидців, чоловік з Range Rover відкрив вогонь по BMW. Після того, як двох людей було поранено, пасажир, який сидів на задньому сидінні «бехи» здійснив постріли у відповідь.

Подробиці цього інциденту також розповів одеський активіст Дем’ян Ганул. За його словами, дружина була з коханцем, коли приїхав чоловік. Почалась перепалка, яка переросла у стрілянину.

Стрілянину почав нібито президент обласної федерації пляжної боротьби Одеської області Руслан У., який і “застукав” свою дружину з коханцем Анатолієм А.

Внаслідок перестрілки загинула жінка. У кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля BMW. Чоловік з Range Rover поранений, він у важкому стані в ліарні.

Зараз на місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління поліції Одещини. Триває огляд місця події. Повні обставини встановлюються, запевняють правоохоронці.

Повідомлення про стрілянину в Київському районі Одеси надійшло поліцейським близько 15 години.

Місцеве видання «Думская» зазначає, що стрілянина сталася біля Київського ринку, на вулиці Таїрова.

Перестрілка в Одесі. Відео від поліції

Ще новини України: Курортний сезон в Одесі 2023 – чи будуть працювати пляжі