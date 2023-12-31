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Окупанти вдарили по Херсону – загинув 14-річний хлопчик, ще одна дитина поранена

Журналіст
Окупанти вдарили по Херсону загинув 14 річний хлопчик, ще одна дитина поранена2

Окупанти вдарили по Херсону вдень 31 грудня. Біля магазину загинув 14-річний хлопчик, ще одна дитина у важкому стані.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.

Росіяни завдали удару по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти. Через обстріл 14-річний хлопчик загинув на місці.

Також постраждав 9-річний хлопчик, він у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя, додав Прокудін.

Госпіталізовано також 30- річну жінку. Дані щодо потерпілих серед мирного населення уточнюються.

Окупанти вдарили по Херсону загинув 14 річний хлопчик, ще одна дитина поранена1

Окупанти вдарили по Херсону загинув 14 річний хлопчик, ще одна дитина поранена

Ситуація на Херсонщині

В ОВА повідомляли, що за минулу добу, 30 грудня, росіяни здійснили 71 обстріл, випустивши 380 снарядів з мінометів, артилерії, «градів», танків, зенітних установок, авіації та безпілотників.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, навчальний заклад і «пункт незламності» у Бериславському районі.

Через російську агресію 2 людини загинули.

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