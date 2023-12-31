Окупанти вдарили по Херсону – загинув 14-річний хлопчик, ще одна дитина поранена

Окупанти вдарили по Херсону вдень 31 грудня. Біля магазину загинув 14-річний хлопчик, ще одна дитина у важкому стані.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.

Росіяни завдали удару по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти. Через обстріл 14-річний хлопчик загинув на місці.

Також постраждав 9-річний хлопчик, він у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя, додав Прокудін.

Госпіталізовано також 30- річну жінку. Дані щодо потерпілих серед мирного населення уточнюються.

Ситуація на Херсонщині

В ОВА повідомляли, що за минулу добу, 30 грудня, росіяни здійснили 71 обстріл, випустивши 380 снарядів з мінометів, артилерії, «градів», танків, зенітних установок, авіації та безпілотників.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, навчальний заклад і «пункт незламності» у Бериславському районі.

Через російську агресію 2 людини загинули.

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