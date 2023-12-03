Окупанти обстріляли Садове на Херсонщині – загинув 78-річний чоловік

Вдень 3 грудня російськи загарбники обстріляли селище Садове на Херсонщині. Снаряд ворожого міномету влучив у гараж, загинув його власник.

Про це НСН інформує з посиланням на Херсонську ОВА та Херсонську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 3 грудня, близько 11:20 армія рф, ймовірно з мінометів обстріляла один з населених пунктів Херсонського району.

Внаслідок обстрілу загинув 78-річний місцевий житель. Травми, несумісні з життям, чоловік отримав перебуваючи у власному гаражі. Снаряд влучив безпосередньо у будову.

Інформація щодо інших потерпілих уточнюється.

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