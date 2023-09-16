Окупанти обстріляли Харківщину 16 вересня – є загиблі і поранені

Російські окупанти сьогодні, 16 вересня, обстріляли Харківщину. Влучили в автомобіль, в якому перебували мирні люди.

Про це НСН інформує з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Так, окупанти обстріляли автомобіль на дорозі поблизу села Стрілеча. Попередньо, використали для цього протитанкову керовану ракету.

Станом на зараз відомо про двох загиблих – чоловіка та жінку. Також отримав поранення 73-річний цивільний чоловік. Дані уточнюються.

Також близько 11:00 росіяни вдарили по с. Петропавлівка Куп’янського району. Попередньо, з артилерії. Пошкоджено автомобіль, отримав поранення 23-річний цивільний чоловік.

Також ворог обстріляв смт Козача Лопань. Пошкоджено житлові будинки та кіоски.

Раніше ми писали, що 16 вересня окупанти обстріляли Харків, поранення отримали п’ятеро людей.

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