Перехоплення розмов, які ведуть окупанти, розкривають деталі злочину росіян проти персоналу Запорізької АЕС в захопленому Енергодарі.

Йдеться про замах на життя Сергія Швеця – працівника енерго-ремонтного підрозділу АЕС.

Про це NNS дізнався з повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Співробітники карального загону рашистів спочатку з’ясовують особисті дані Швеця. Потім дають наказ знайти його на робочому місці. Коли з’ясовується, що він залишив станцію після закінчення зміни, відправляють групу до місця проживання.

Останній дзвінок від окупанта з позивним «Ловець». Він звітує, що знайшли українця за домашньою адресою:

«Адресу відпрацювали. У нього автомат, він чинив опір. Його «замочили». Він ще живий але він не виживе. У нього декілька кульових поранень».

Відомо, що 24 травня російські окупанти розстріляли Сергія Швеця у власній квартирі. Ті поранення, які отримав Сергій, зазвичай вважаються несумісними з життям.

Втім, енергодарський міський голова Дмитро Орлов повідомив, що поранений залишається живим, хоча й перебуває у вкрай тяжкому стані.

Як зазначають в ГУР, деталі злочину наразі залишаються невідомими.

Окупанти у великих об’ємах зливають воду з Каховського водосховища