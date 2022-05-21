Окупанти у великих об’ємах зливають воду з Каховського водосховища

На захопленій російськими військовими Каховській ГЕС змушені скидати воду з Каховського водосховища у великих об’ємах.

Внаслідок цього вже затопило набережну і міський парк у Новій Каховці. Під загрозою підтоплення опинилися навколишні села і навіть Херсон.

Злив води зі станції відбувається через непрацюючі гідроагрегати, які неможливо відремонтувати через окупацію.

Інформацію про вимушений скид води на умовах анонімності Центру журналістських розслідувань підтвердив працівник Каховської ГЕС, передає NNS.

“Через захоплення гідроелектростанції ми не маємо змоги відремонтувати два гідроагрегати. Вони не працюють, тому ми змушені скидати воду з Каховського водосховища в такому великому об’ємі. Фактично, ми її просто зливаємо і втрачаємо гроші», розповів він.

Про злив води також повідомляють жителі Нової Каховки.

“Орки відкрили шлюзи на Каховській ГЕС. Відбувається безконтрольний скид води. Вже затопило набережну Нової Каховки. Якщо так буде тривати далі, підтопити може й навколишні села. А в перспективі й сам Херсон”, пишуть мешканці міста.

Наприкінці березня генеральний директор “Укргідроенерго” Ігор Сирота повідомляв, що на захопленій росіянами Каховській ГЕС перестав працювати один із шести гідроагрегатів.

“Директору і головному інженеру ГЕС вдалося переконати окупантів допустити на роботу оперативний персонал, який управляє агрегатами. Вдалося пояснити, що коли йде паводок, потрібно спрацьовувати воду, щоб не накопичувалося водосховище, і щоб не сталося прориву дамби чи інших аварій… Ми втратили на Каховці один агрегат. Про те, як і чому це сталося, ми розкажемо більш детально після війни”, сказав він.

Видання “Вгору” з посиланням на профільного фахівця з даного питання, імені якого воно не назвало з міркувань безпеки, нещодавно пояснило, що в разі пошкоджень або навіть повної руйнації греблі Каховської ГЕС наслідки не будуть критичними для життя людей. Глобальному затопленню ж заселених територій, зокрема, Херсона, перешкоджатимуть плавні.

“В разі пошкоджень вода вибігатиме тривалий час. Затоплення у прямому сенсі не станеться, але суттєвого підтоплення не уникнути”, цитує його слова видання.

Нагадаємо, 24 лютого російські окупанти, які вторглися на Херсонщину з боку тимчасово окупованого Криму, захопили Каховську ГЕС і взяли контроль над головною спорудою Північно-Кримського каналу у Таврійську.

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