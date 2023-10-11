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ВійнаХарків

Окупанти намагаються наступати на Куп’янському напрямку, основною метою є захоплення Куп’янська, – Сили оборони

Журналіст
Окупанти намагаються наступати на Куп’янському напрямку
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Протягом останнього тижня на Куп’янському напрямку ворог намагається проводити короткі та поодинокі наступальні дії на українські позиції штурмовими загонами “Шторм” та “Шторм-Z”.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш, передає НСН з посиланням на АрміяInform.

“Зараз відбуваються більш численні наступальні дії з боку російських загарбників. Лише за минулу добу зафіксовано 20 авіаційних ударів з боку росіян. Основною метою росіян є захоплення Куп’янська та відкриття сухопутного коридору до річки Оскіл”, йдеться в повідомленні.

Окупанти намагаються наступати на Куп’янському напрямку1

Ворог веде бойові дії на Куп’янському напрямку новосформовані підрозділи армії рф, у яких особовий склад становлять колишні в’язні та кадрові військовослужбовці, які були направлені служити в ці підрозділи через низький рівень підготовки.

“Ефективність таких підрозділів дуже низька. Оскільки їх використовують як розвідувальні підрозділи для виявлення українських позицій, а також спроб розмінування певних територій”, зазначив Євлаш.

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