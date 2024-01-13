Обстріли Херсонщини – за добу окупанти вбили двох людей, одну людину поранено

Обстріли Херсонщини не вщухають, за добу окупанти здійснили понад 70 атак, відомо про двох загиблих. Також внаслідок ворожої атаки на Берислав поранена літня жінка.

Про це НСН повідомляє з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 424 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди, написав Прокудін у Telegram.

Як повідомляється, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію навчального закладу.

Через російську агресію 2 людини загинули, вказав Прокудін.

Крім того, напередодні ввечері окупанти атакували Берислав. Поранення отримала літня жінка.

Учора, близько 23 години, ворог вдарив по населеному пункту. Поцілив у житлову зону. Під завалами багатоквартирного будинку опинилася 71-річна жінка. Рятувальникам вдалося деблокувати її. Медики надали постраждалій необхідну допомогу, вказав очільник ОВА.

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