В ніч на 2 грудня російські окупанти обстріляли медзаклад у Херсоні. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Херсонську ОВА.

Внаслідок прямого влучання пошкоджено другий поверх будівлі. Зруйновано стелю, а також вибито вікна і двері. Приміщення були законсервовані. Сторож, який знаходився на чергуванні, не постраждав, йдеться у повідомленні.

Вночі окупанти обстріляли медзаклад у Херсоні. Фото наслідків

Ситуація на Херсонщині

За даними очільника Херсонської обласної військової адміністрації, за минулу добу ворог здійснив 82 обстріли, випустивши 338 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, ПТРК, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 38 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад у Херсоні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1- дістала поранення.

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