Настоятель храму УПЦ МП на Вінниччині вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу, його затримала СБУ

Настоятель храму УПЦ МП на Вінниччині вихваляв терористів та розповсюджував антиукраїнську агітацію під час проповідей. Крім того, священик переховувався від слідства, але його затримали.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

СБУ викрила священника Української православної церкви московського патріархату. Правоохоронці кажуть, що він заперечував збройну агресію росії та виправдовував окупацію частини України.

За даними слідства, до переходу релігійних громад до ПЦУ підозрюваний був настоятелем кількох храмів УПЦ МП на Вінниччині.

«Після втрати пастви священник активізував свою проросійську діяльність в інтернеті. Для цього використовував власний акаунт у забороненій в Україні соцмережі “ВКонтакте”», кажуть у прокуратурі.

За даними правоохоронців, фігурант поширював матеріали антиукраїнського характеру. Переважно це був контент релігійної спрямованості, проросійська пропаганда із закликами до насильницької зміни й захоплення державної влади в Україні.

У своїх дописав священнослужитель представляв збройну агресію рф як внутрішній громадянський конфлікт, зазначили у прокуратурі. Аналогічні матеріали він поширював у створеній ним Telegram-спільноті релігійної спрямованості.

В СБУ кажуть, у Telegram священник повторював наративи кремля про «громадянську війну» вихваляв ексватажків створеної росіянами на окупованій частині Донеччини «Донецької народної республіки».

Тож фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 109 та ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Але після цього він деякий час переховувався від органів слідства. Згодом його все ж затримали та відправили під варту.

Священнику може загрожувати до 5 років за ґратами, якщо його вину доведуть.

Настоятель храму УПЦ МП на Вінниччині вихваляв терористів. Фото

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