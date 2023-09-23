Наслідки обстрілу Кременчука 32 людини травмовані, одна людина загибла (фото)

Кількість травмованих внаслідок ракетного обстрілу Кременчука зросла до 32 людей. З них три людини перебувають у тяжкому стані.

Про це НСН повідомляє з посиланням на мера Кременчука Віталія Малецького та Суспільне.

23 вересня начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік у коментарі Суспільному повідомив, що після ракетного удару по центру Кременчука ввечері 22 вересня госпіталізували 31 людину, ще одна звернулася до медиків вночі.

«На жаль, є один загиблий, співчуття родині загиблого. Це чоловік. Стан дітей: всі діти [лікуються] амбулаторно. В одного була черепно-мозкова травма, це спричинено падінням навісної стелі. Не страшно. Діти цілі», каже Олег Лєднік.

Трьох людей, які від 22 вересня перебували у тяжкому стані в лікарні, прооперували. Їх стан залишається незмінним. Інші постраждалі мають середній ступіть тяжкості.

«Вибиті вікна, пошкоджена покрівля, подекуди є руйнування оздоблення фасадів. Зараз вже працює спеціальна комісія, яка обстежує обʼєкти і фіксує всі пошкодження. Мешканці, чиє майно постраждало, отримають компенсації. Фінансування буде забезпечино ОВА та міським бюджетом. Усі міські служби задіяні в процесі усунення пошкоджень будинків», повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Він також уточнив, що пошукові роботи завершено.

“Постраждали 32 людини, серед них троє дітей. 16 осіб госпіталізовано, одна людина загинула”, йдеться у повідомленні міського голови.

Раніше ми писали, що ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку ввечері 22 вересня.

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