На Харківщині авто і трактор підірвалися на ворожих боєприпасах – одна людина загинула

На Харківщині на ворожому вибухонебезпечному предметі підірвався автомобіль, внаслідок чого є загиблий та травмована. Також в області на касетному боєприпасі підірвався тракторист, він у лікарні.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Харківську обласну прокуратуру та ДСНС області.

За даними слідства, 7 вересня поблизу села Мосьпанове Чугуївського району на ворожому вибухонебезпечному предметі підірвався автомобіль, інформують у прокуратурі.

25-річний водій від отриманих травм помер у лікарні. 21-річна жінка отримала поранення. Вона госпіталізована та перебуває у важкому стані.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Друга подія сталася у Ізюмському районі, у полі між м. Барвінкове та с.Червоне. Підірвався трактор NEW HOLLAND місцевого агропідприємства, попередньо на касетному боєприпасі.

Постраждав тракторист, чоловік 1981 р.н. В даний час знаходиться Барвінківській міській лікарні, стан задовільний, повідомляє ДСНС.

Ще новини України: На Миколаївщині чоловік підірвався на боєприпасі