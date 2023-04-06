Чоловіку наново сформували палець із частини ребра – подробиці операції зі Львова

У Львові хірурги наново сформували палець руки молодому чоловікові. Для цього кістковий імплант для фаланги взяли із ребра пацієнта. Таку операцію виконали у лікарні святого Пантелеймона.

Як передає НСН, про це повідомило Перше медичне об’єднання Львова.

24-річний Назар звернувся до лікарів зі скаргами на нестерпний біль в області безіменного пальця лівої руки. Хлопець травмував кисть чотири роки тому, граючи у футбол. Він тривалий час не звертався по медичну допомогу, бо думав, що це просто забиття.

Проте біль не минав, до того ж хлопець відчував поколювання. Проте він ще довго займався самолікуванням, застосовуючи зігріваючі мазі та стягуючі бинти. І тільки коли біль став нестерпним, звернувся до лікарів.

У нього виявили остеохондрому. Це доброякісна пухлина кістки. Лікарі вирішили, що потрібне негайне видалення. Операцію виконали у два етапи. Спочатку видалили новоутворення, а біоматеріал відправили на дослідження.

Далі лікарі взяли частину ребра пацієнта і сформували з неї імплант. Це зробили для того, щоб заповнити дефект кісткової порожнини, яка виникла після усунення пухлини — великий об’єм ураження кістки ставив під загрозу збереження самого пальця.

Операція з реконструкції фаланги минула успішно. Кістку закріпили спеціальною металоконструкцією, щоб вона зафіксувалась у правильному положенні.

Нині Назар приходить до лікарні на перев’язки. Через чотири тижні медики знімуть гіпс. Далі хлопця очікує ще приблизно пів року реабілітації.

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