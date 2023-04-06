Вперше в Україні пересадили шкіру дитині від посмертного донора (фото, відео)

Вперше в Україні пересадили шкіру дитині від посмертного донора. Унікальну операцію провели у дитячій лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

Як передає НСН, про це повідомила пресслужба медзакладу.

Однорічний хлопчик дістав опіки 25% шкіри, коли потягнув чайник за дріт і перелив на себе окріп. У нього постраждали підборіддя, шия та грудна клітка.

Лікарям вдалося стабілізувати стан хлопчика, але шкіра місцями була настільки уражена опіками, що вже не могла відновитися самостійно.

Щоб зробити першу в Україні пересадку шкіри дитині від посмертного донора, у Першому медоб’єднанні Львова готувалися кілька років. Для цього на базі одного з найбільших опікових центрів створили перший у західних регіонах України Банк шкіри.

«Андрійко став першим малюком, чиє лікування вдалося розпочати із застосуванням донорської шкіри», ідеться у повідомленні

Знявши верхні, уражені фрагменти тканини, опікові хірурги закрили рани донорською шкірою. Вона не здатна прижитися і може перебувати на тілі пацієнта до кількох тижнів. Мета такої пересадки – захистити обпечені ділянки та створити максимально природні, необхідні для якнайшвидшого загоєння ран умови. І вже за кілька тижнів після цього Андрійко був готовий до наступного кроку – аутотрансплантації – закриття рани вже власною шкірою.

Тепер дитина вже перебуває вдома, а до лікарів повертається лише на перев’язки. Надалі на нього чекає реабілітація.

Перше медичне об’єднання Львова наголошує, що створення Банків шкіри в Україні зараз актуальне як ніколи, адже опіки є однією з найчастіших причин травматизації військових та цивільних під час війни.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що донорська шкіра має низку переваг порівняно із синтетичними замінниками і сприяє підготовці рани до закриття власною шкірою. Наприклад, у США застосовують донорську шкіру вже близько 40 років.

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