Дерматолог назвав 8 правил для гарної шкіри обличчя. Догляд за нею є обов’язковою процедурою для багатьох жінок. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Стан нашої шкіри залежить не лише від якісної косметики, але й інших чинників.

Куріння

Куріння провокує раннє старіння шкіри та надає їй сірого нездорового відтінку. Також, у разі наявності на обличчі ранок і запалень вони можуть стати ще більш небезпечними.

Алкоголь Так само як і паління, алкоголь має негативний вплив на наш організм і зовнішній вигляд. Навіть при вживанні спиртних напоїв у невеликих дозах можуть утворитися набряки, запалення тощо.

Стрес

Регулярний стресовий стан може провокувати різні хронічні захворювання в організмі, які своєю чергою призведуть до появи висипів на шкірі, набряків і навіть акне.

Дерматолог назвав 8 правил для гарної шкіри обличчя

Скрабування

Особливо обережно варто поводитися зі скрабуванням шкіри та проводити цю процедуру не частіше 1-2 разів на тиждень, в залежності від потреби. Важливо обирати м’які скраби, щоб не спровокувати подразнення шкіри.

Дерматологи радять також замінити скраби на щадні пілінги, ензимні пудри та гомажі. Вони допоможуть зберегти захисний бар’єр шкіри та не спровокують додаткових пошкоджень.

Недостатнє очищення обличчя

Доглядати за обличчям необхідно на після сну вранці та перед сном ввечері. Особливо важливе значення має ретельне очищення обличчя від макіяжу, оскільки лягати спати з косметикою не рекомендується. Це також призводить до більш швидкого старіння шкіри.

Очищення «До скрипу»

Надмірне очищення шкіри також не призведе ні до чого хорошого. Не варто сильно терти своє обличчя і вмивати його без причини посеред дня. Двох разів на день цілком достатньо.

Температура води

Не треба вмиватися гарячою водою, оскільки вона може порушити гідроліпідну мантію і в результаті це спровокує сухість шкіри.

Косметика

Позитивний результат посилить лише правильно підібрана косметика, яка призначена для догляду за відповідним типом шкіри. Для того, щоб встановити, які засоби підходять конкретно вам – варто звернутися до дерматолога за порадою.

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