На Запоріжжі російський солдат розстріляв своїх співслуживців

На Запоріжжі окупант із Амурської області впритул розстріляв двох своїх товаришів по службі.

Як передає НСН, про це у п’ятницю, 12 травня, повідомило російське медіа Astra.

Російського військового затримали за підозрою у вбивстві двох своїх співслуживців.

За даними росЗМІ, російський військовослужбовець Гліб Соломонов розстріляв в упор двох товаришів по службі, мотивуючи це тим, що вони напали на нього з ножем. При цьому він сам зізнався у скоєному.

Так, 11 травня у Мережі з’явилося два відео. На першому показані трупи двох військових. На другому відео Соломонов, якого називають “Соломоном”, зізнається у тому, що розстріляв двох солдатів ЗС РФ.

Російські журналісти з’ясували, що 24-річний Гліб Соломонов родом з Амурської області. Факт його затримання військовою поліцією підтвердила сестра Зульфія.

“Він був мобілізований на самому початку ще, не ховався і відразу пішов. Мами у нього немає, давно вже, батько його життям не цікавиться, йому взагалі на нього наплювати. Нам повідомили його товариші по службі, що він попросив зателефонувати своїм рідним, сказати, щоб не хвилювалися, що так сталося, так вийшло”, розповіла сестра окупанта.

За її словами, зараз питання займається військова поліція. Вона стверджує, що не зв’язувалася з братом після того, що сталося, і не знає, чому так сталося.

“Це війна. Там може будь-яке трапитися. Тим більше він хлопець молодий. Ми не знаємо, що там сталося точно і який був конфлікт”, розповіла сестра російського солдата.

Також вона зазначила, що раніше конфліктів у Гліба з товаришами по службі не було, він ні на що не скаржився і “проблем з алкоголем не мав”, хоча на відео боєць, вочевидь, перебуває в стані алкогольного сп’яніння.

Зульфія сказала, що інцидент трапився у тимчасово окупованій частині Запорізької області, проте російські журналісти не змогли підтвердити цю інформацію.

Також росЗМІ з’ясували особу одного з убитих – ним виявився Олександр Конов, уродженець села Світилівка Білогірського району Амурської області. За словами односельців, про його загибель стало відомо ще два тижні тому. Особу другого вбитого російського окупанта наразі не встановили.

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