На Запоріжжі окупанти організовують виробництво бойових дронів. Ворог традиційно ховається за спинами цивільного населення, ба більше, залучає до цього процесу неповнолітніх українців.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає НСН.

За його словами, російські загарбники влаштували міні-виробництво дронів на базі “Батальйону Судоплатова”, в якому служать найманці з усієї росії.

Також на базі деяких шкіл та закладів професійно-технічної освіти почали навчати учнів 10-11 класів користуватися БПЛА, а в училищах, за повідомленнями, вчать підлітків та молодь збирати та ремонтувати дрони.

“Найжахливіше те, що вони намагаються прикриватися нашими дітьми, коли намагаються збирати та ремонтувати військову техніку”, каже Федоров.

Він додав, що надалі росіяни планують влаштувати так званий технопарк для виробництва БПЛА, заховавши його в житлових районах, щоб прикритися цивільними мешканцями. Ворог знає, що ЗСУ не битимуть по цьому обʼєкту, ризикуючи завдати шкоди мирному населенню.

“Окупанти з колаборантами перетворюють тимчасово окуповані території Запорізької області на мілітаризовану сіру зону”, резюмував міський голова.

На Запоріжжі окупанти організовують виробництво бойових дронів – Федоров. Відео

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