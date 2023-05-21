На Полтавщині чоловік застрелив трьох людей і підірвався на гранаті – подробиці

На Полтавщині чоловік застрелив трьох сусідів та підірвався на гранаті, серед жертв колишній мер.

Про це НСН інформує з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Полтавській області та «Суспільне».

21 травня близько другої години дня до поліції Полтавщини надійшло повідомлення про трагедію, яка сталася в місті Лохвиця.

Згідно з отриманою інформацією, місцевий 53-річний чоловік у трьох домогосподарствах із гладкоствольної зброї застрелив двох сусідів, 67-річного та 47-річного чоловіків, а також 63-річну сусідку, після чого повернувся додому та підірвався гранатою.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, криміналісти та вибухотехнічна служба ГУНП. Слідчі з’ясовують обставини та причини трагедії.

Інформація про цей випадок була занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 115 частини 2 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України під керівництвом прокуратури. Слідчі дії щодо цього випадку тривають.

За даними виданя «Суспільне», серед убитих є колишній міський голова Лохвиці В’ячеслав Демчук.

Водночас чинний міський голова Лохвиці Віктор Радько зазначив, що інформація про нібито причетність нападника до тероборони — це неправда. За його словами, вбивство сталося через побутові причини.

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