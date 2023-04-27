На Львівщині у селі Розвадів Стрийського району сталася надзвичайна ситуація. Тут з-під землі почали прориватися гейзери з газу та води.

Місцеві мешканці у шоці, бо вода кипить навить у місцевих криницях. Очевидці кажуть, що таке почало відбуватися минулої ночі, а на ранок по селу помітили ями глибиною до 5 метрів. Повідомляється, що мешканці залишилися без води та електрики, передає НСН з посиланням на ТСН.

Аномалія на Львівщині – що кажуть науковці

Люди дуже налякані і у соціальних мережах пишуть про черговий апокаліпсис та недобрий знак. Журналісти звернулися за коментарем до науковців.

“Це точно не передвісник кінця світу. Справа у тому, що район, де розташоване село Розвадів знаходиться на річці Дністер та розломній зоні земної кори – на межі Східно-Європейської платформи та Львівського палеозойського прогину. Місцевість багата на невеличкі газові родовища, які відносяться до Більче-Угерської газоносної зони. Це газонасичений район. Неподалік розташоване Роздільське родовище сірки, яке раніше активно експлуатувалося, що призводило до численних порушень у верхній частині розрізу земної кори і можливого накопиченню сірководневого газу”, розповідає професор, академік Української нафтогазової академії Михайло Орлюк, завідувач відділу геомагнетизму Інститут геофізики НАН України.

Отже, цілком ймовірно, що газ собі знайшов вихід в результаті якихось тектонічних, чи техногенних процесів.

“Він міг вийти через старі комунікації або вирватися з газових пасток, де він зберігався довгий час. По розломній зоні, він потрапив у воду і спричинив таке бурління на поверхні землі. Також через це і утворюються у ґрунті ями глибиною до 5 метрів”, розповідає науковець.

В якості прикладу про проблемну зону навколо Розвадіва вчений згадує про надзвичайну подію, яка тут трапилася у минулому столітті.

“У 1946 році під час буріння свердловини на Угерському газовому родовищі, розташованому приблизно в 25 кілометрів на південний захід від села стався раптовий викид газу, який загорівся і викинув 800-метрову колону труб. Стовп вогню сягав 30 метрів заввишки. В перші ж дні фонтанування на місці свердловини утворився кратер завширшки до 125 метрів і завглибшки до 40 метрів. Палаючий газ, викиди величезної кількості води разом з породою не давали тривалий час загасити пожежу і затампувати свердловину. Для ліквідації фонтану були пробурені дві похило скеровані свердловини за 200 метрів від аварійної, і лише після введення цих свердловин в експлуатацію фонтан вдалося загасити. Кратер заповнився водою, а озеро є й досі”, розповідає Михайло Орлюк.

За словами вченого, цей процес кипіння може тривати невизначений термін, якщо витік газу не перекрити.

“Скоріш за все, стався витік газу з якоїсь підземної пастки або з газопроводу, що спричинило такі наслідки у селі. Це дуже проблемний район, оскільки знаходиться в розлом ній зоні на стиках двох геологічних структур. Тому тут можливі подібні процеси. Скільки буде кипіти вода в криницях – важко сказати, бо поки точно не відомо через що саме відбувається цей процес. Можливо, це спровокував, якийсь місцевий незначний землетрус, або техногенна аварія, через що газ піднявся на поверхню. Поки це лише одна із можливих версій”, додає Михайло Орлюк.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що витік газу у селі стався на території шести домогосподарств. В одному із житлових будинків газ виходив просто із фундаменту будинку. Наразі у Розвадові тимчасово припинили газопостачання. 29 осіб, серед яких є 9 дітей, уже відселили до родичів.

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