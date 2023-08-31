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На Київщині дівчину вразило струмом під час риболовлі – як це сталось

Журналіст
На Київщині дівчину вразило струмом під час риболовлі – як це сталося
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На Київщині неповнолітню дівчину вразило струмом під час відпочинку на природі біля водойми.

Про це у Telegram повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов, передає НСН.

За його словами, хлопець разом з дівчиною проводили час на одній з водойм міста Сквира.

В момент, коли 16-річна закидала вудку, волосінь зачепила високовольтну лінію електропередач, після чого дівчина впала на землю, написав він.

Постраждалу негайно госпіталізували до Білоцерківської лікарні. Вона перебуває у важкому стані з термічними опіками більшості тіла.

На місці події працювали співробітники Білоцерківського управління поліції Київщини. Закликаю батьків бути уважними до дозвілля дітей! Попереджати про можливі ризики і небезпеку, додав він.

На Київщині дівчину вразило струмом

На Київщині дівчину вразило струмом під час риболовлі

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