На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі з окупантами – ліквідовано 5 високопосадовців армії рф (фото)

У захопленому селі на Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі, де 28 листопада радились окупанти. Відомо про п’ять ліквідованих високопосадовців армії рф.

Про це НСН інформує з посиланням на Спротив.

Учора завдяки інформації яке надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області, йдеться в повідомленні.

Як зазначають партизани, внаслідок успішних дій відомо про п’ятьох ліквідованих рссійських армійських високопосадовців.

На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі з окупантами. Фото

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