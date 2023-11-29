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ВійнаХерсон

На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі, де радились окупанти – ліквідовано 5 високопосадовців армії рф (фото)

Журналіст
На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі з окупантами – ліквідовано 5 високопосадовців армії рф (фото)5
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У захопленому селі на Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі, де 28 листопада радились окупанти. Відомо про п’ять ліквідованих високопосадовців армії рф.

Про це НСН інформує з посиланням на Спротив.

Учора завдяки інформації яке надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області, йдеться в повідомленні.

Як зазначають партизани, внаслідок успішних дій відомо про п’ятьох ліквідованих рссійських армійських високопосадовців.

На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі з окупантами. Фото

На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі з окупантами – ліквідовано 5 високопосадовців армії рф (фото)6

На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі з окупантами – ліквідовано 5 високопосадовців армії рф (фото)4

На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі з окупантами – ліквідовано 5 високопосадовців армії рф (фото)3

На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі з окупантами – ліквідовано 5 високопосадовців армії рф (фото)2

На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі з окупантами – ліквідовано 5 високопосадовців армії рф (фото)1

На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі з окупантами – ліквідовано 5 високопосадовців армії рф (фото)

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