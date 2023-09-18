Окупанти можуть влаштувати ще одну екологічну катастрофу на Запоріжжі – ЦНС

Російські загарбники можуть влаштувати ще одну екологічну катастрофу в Україні. Так, “адміністрація” окупантів на тимчасово окупованій території Запорізької області збирається використати води річки Молочна для наповнення зрошувальних каналів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає НСН.

Після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС на півдні Херсонської, Запорізької областей та у Криму загостилось питання з водопостачанням та зрошенням сільськогосподарських земель через обміління Північнокримського каналу.

“У зв’язку з цим, ТОТ Запорізької області незаконно відвідав заступник міністра сільського господарства РФ Андрей Разін, де провів зустріч з призначеною окупантами “заступником голови ради міністрів – міністром АПК та продовольчої політики” Світланою Шевченко”, йдеться у повідомленні ЦНС.

За результатами зустрічі, окупаційна адміністрація запропонувала використати води річки Молочна, що є найбільшою на ТОТ Запорізької області, та здійснити перекидання її стоку у зрошувальні канали. Окупаційна адміністрація уже розпочала розчищення річища та підготовку до інженерних робіт.

Таке рішення може призвести до збільшення солоності води в Азовському морі, а також дефіциту питної води у м. Мелітополь.

У ЦНС наголошують, що дії ворога створюють передумови для ще однієї екологічної катастрофи на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

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