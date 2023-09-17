Екологічні збитки внаслідок агресії РФ сягнули понад $57 млрд – Міндовкілля

За останні 2,5 місяці екологічні збитки зросли майже на 1,5 млрд доларів США. Сьогодні вони вже сягнули до 57 млрд доларів. І це не остаточна цифра. Про це повідомляє Міндовкілля, передає НСН.

Екологічні збитки внаслідок агресії РФ сягнули понад $57 млрд

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець взяв участь у другому засіданні Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни під співголовуванням керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та екс-віце-прем’єр-міністра, колишнього міністра закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем.

Відкриваючи засідання, Андрій Єрмак зазначив, що продовження російської агресії постійно збільшує кількість злочинів проти українського довкілля, тому ефективність діяльності цієї Міжнародної робочої групи надзвичайно важлива.

«Екологічний напрям має на меті розробку та впровадження цілісного плану екологічного відновлення України від наслідків війни. Відповідні механізми, що будуть розроблені й застосовані для України, мають бути універсальними та ефективно запобігати злочинам проти довкілля у світі, бути відображеними у відповідних резолюціях Генасамблеї ООН та інших документах системи міжнародного права», – переконаний він.

Руслан Стрілець повідомив, що за останні 2,5 місяці сума шкоди довкіллю зросла майже на 1,5 млрд доларів США. Сьогодні це вже 57 млрд доларів США. І це далеко не остаточні цифри.

Як зазначив міністр, наразі триває робота над розробкою та впровадженням цілісного плану екологічного відновлення України від наслідків війни.

Як повідомлялося, в Україні вже зафіксовано майже 2,5 тисячі випадків завдання шкоди довкіллю; Офіс генерального прокурора проводить розслідування за майже 200 фактами екологічних воєнних злочинів.

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