Через негоду на Одещині загинув військовий – ЗМІ

Через негоду на Одещині загинув військовий. 42-річний чоловік перебував в автомобілі ВАЗ на трасі Одеса – Кучурган.

Про це НСН повідомляє з посиланням на одеське видання “Думська“.

За даними ЗМІ, протягом доби в Одесі було виявлено ще два тіла безпритульних.

Тіло чоловіка знайшли на Олексіївській площі. Тіло жінки – на вулиці Героїв Крут. Обом було близько 40 років.

“Також джерела повідомили про військового 42-х років, який помер на трасі Одеса – Кучурган в автомобілі ВАЗ”, пише видання.

Негода в Україні – що відомо

За даними міністра МВС Ігоря Клименка, через негоду в Україні загинули 10 людей. 23 людини, серед яких є діти – постраждали.

Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків негоди та обстрілів станом на ранок 28 листопада:

Одеська область: підрозділи ДСНС залучалися до допомоги 254 рази. Відбуксовано 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги. Надано допомогу 2498 людям, зокрема 162 дітям. 5 людей через негоду загинули, ще 15 – постраждали. На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.

Миколаївська область: рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим. На Миколаївщині 2 людини загинули, ще 2 – постраждали.

Наслідки негоди:

8 автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях. Усього відбуксовано з переметів 1530 транспортних засобів.

Внаслідок ускладнення погодних умов загинули 10 людей – на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києві.

23 людини постраждали, серед них є 2 дитини. На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди.

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