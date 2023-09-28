У Києві зафіксували спалах африканської чуми свиней – оголошено карантин в одному з районів

У Києві на території лісопаркового господарства «Конча-Заспа» зафіксували спалах африканської чуми свиней.

Як передає НСН, про це повідомила пресслужба міської державної адміністрації з посиланням на повідомлення Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в місті Києві.

Так, епізоотичним вогнищем африканської чуми свиней визначили місце виявлення трупа хворої свині на території лісопаркового господарства «Конча-Заспа», що у Голосіївському районі Києва.

У зв’язку з цим рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при КМДА на частині території Голосіївського району Києва з 27 вересня встановили карантин.

Першою зоною визначена зона захисту, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем (у радіусі 3 кілометрів). Другою зоною визначена зона спостереження – територія радіусом до 10 кілометрів від зовнішніх меж зони захисту.

Правила й заборони в зоні захисту

На території, де оголошено карантин, заборонено:

торгівлю на ринках живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних і переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів;

проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов’язаних із пересуванням і скупченням тварин (крім транспортування свиней на відведені забійні пункти та м’ясокомбінати).

В зоні нагляду заборонено:

торгівлю на ринках живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних і переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів.

У приватному секторі, який увійшов до карантинних зон, можуть проводитися подвірні обходи з метою обліку, виявлення захворілих свиней, підозрілих у захворюванні свиней і загиблих тварин. Просимо мешканців поставитися з розумінням до ситуації та надати необхідну інформації представникам Держпродспоживслужби.

Як зазначають у КМДА, карантин можуть зняти через 40 діб після виконання всього комплексу заключних ветеринарно-санітарних заходів за окремим рішенням комісії.

Що таке африканська чума свиней

Це гостроінфекційне, вірусне, особливо небезпечне захворювання свиней, яке характеризується лихоманкою, крововиливами, синюшністю шкіри та високою смертністю.

Вірус стійкий до дії зовнішніх факторів: у гної й ґрунті він залишається життєздатним до 3 місяців, у копчених м’ясопродуктах — до 6 місяців, в замороженому м’ясі — до 3 років.

Лікування та ефективної вакцини для профілактики хвороби поки що не існує. Водночас люди на африканську чуму свиней не хворіють.

Як уберегти тварин від захворювання

Для запобігання захворюванню тварин, необхідно дотримуватися профілактики:

забезпечувати роботу спеціалізованих свиногосподарств у «закритому режимі»;

утримувати свиней в закритих приміщеннях, не допускати вигулу і контакту з іншими тваринами;

обслуговувати тварин лише у змінному спецодязі;

забороняти відвідування тваринницьких приміщень стороннім людям;

не купувати тварин у невстановлених місцях та без супровідних ветеринарних документів;

не забивати та не переробляти туші хворих свиней;

не згодовувати свиням харчові відходи, що містять свинину чи продукти забою без проварювання;

у випадку виявлення трупа дикого кабана або свійської свині негайно звертатися до територіального органу Держпродспоживслужби.

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