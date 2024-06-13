Поранені і масштабні руйнування у Новомосковську внаслідок ракетного удару

Про масштабні руйнування у Новомосковську і поранених внаслідок ракетного удару 13 червня розповіли у Дніпро ОВА. Також сьогодні на Дніпропетровщині ворог продовжив тероризувати Нікопольщину.

Про це інформують з посиланням на Дніпропетровську ОВА і облраду Новини України – НСН.

Поранені і масштабні руйнування у Новомосковську

Через ворожий ракетний удар по Новомосковську відомо про шестеро постраждалих. Серед них двоє – діти. У 3-річної дівчинки вибухова травма, садна та подряпини. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Ще в однієї дівчинки, 12 років, гостра реакція на стрес. Оговтуватися буде вдома.

Через ворожу атаку у Новомосковську пошкоджено 91 приватний будинок, 5 навчальних закладів, газова інфраструктура. Пожежу рятувальники вже загасили.

Під ударом були також Нікополь і район

Не залишили росіяни у спокої і Нікопольщину. Сьогодні запустили на район 1️7 дронів-камікадзе.

Били по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах. У Нікополі понівечено кафе, підприємство та будівля, що не експлуатувалася.

В інших громадах області день минув спокійно.

Ще новини України: Терор прифронтових областей, ворог вбив 4 цивільних за добу, поранив 24 – подробиці (фото)