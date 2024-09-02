Розбився вертоліт Мі-2 Харківського університету Повітряних сил – екіпаж загинув

Вертоліт Мі-2 Харківського університету Повітряних сил зазнав катастрофи. На жаль, екіпаж загинув.

Вертоліт розбився під час виконання навчально-тренувального польоту.

Катастрофи вертоліт Мі-2 Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба

Про це повідомив навчальний заклад у неділю 1 вересня, передають «Новини України – НСН».

Родина університету зазнала непоправної втрати – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув, – йдеться у повідомленні

Зазначається, що на місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України. Командування університету та військової частини всебічно сприяє детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події.

До оприлюднення результатів розслідування просимо утриматись від припущень та коментарів, з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм, – додали у навчальному закладі.

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