В Україні розбився F-16 на цьому тижні, у понеділок 26 серпня.

Про таке пише видання The Wall Street Journal з посилання на неназваного посадовця США, передають «Новини України – НСН».

За даними видання, винищувач F-16, який Україна отримала влітку, в понеділок, 26 серпня, був знищений у результаті аварії.

В Україні розбився F-16 – The Wall Street Journal

Винищувач F-16 зазнав аварії в понеділок, лише за кілька тижнів після того, як перший літак американського виробництва прибув до України, повідомив журналістам The Wall Street Journal американський чиновник.

За його словами, попередня інформація вказує на те, що літак не був збитий ворожим вогнем, хоча інцидент і стався на тлі російського ракетного обстрілу. Основна версія причини катастрофи – помилка пілота.

Українська сторона офіційно не підтверджувала факт катастрофи винищувача.

Нагадаємо, 4 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші літаки F-16 вже в Україні, та показав їх на таємному летовищі.

Перед тим західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що шість винищувачів надійшли з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть з Данії.

Ще новини України: Нова масована повітряна атака 27 серпня: була 91 ворожа ціль, є загиблі і руйнування – що відомо